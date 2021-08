Wanhopige uitvaartondernemer zoekt nieuw pand, 2500 euro voor gouden tip

Al anderhalf jaar duurt de zoektocht van uitvaartondernemer Roel van der Wielen naar een geschikte locatie voor een uitvaartcentrum in de Zaanstreek. Hij is nu zo wanhopig dat hij de hulp van het publiek inschakelt: degene die de gouden tip geeft, mag 2500 euro overmaken naar een goed doel naar keuze. "We hebben al een aantal reacties gekregen, maar de gouden tip zit er nog niet tussen."

Van der Wielen zit nu drie jaar in het vak, daarvoor was hij rij-instructeur. Op dit moment regelt hij de zaken vanuit een pand op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk. "Met het pand zijn we heel tevreden, maar het ligt in Amsterdam en mijn werkgebied is in de Zaanstreek. Dat is waar we een locatie zoeken om de uitvaarten te regelen", zegt Van der Wielen.

Verlanglijstje

De uitvaartondernemer zoekt een uitvaartcentrum in Zaandam of Oostzaan waar voldoende parkeergelegenheid is. "Met twee of drie kamers waar we familiekamers van kunnen maken en waar mensen 24 uur per dag terecht kunnen. Een verzorgingsruimte waar we de overledenen kunnen verzorgen en een ruimte waar het personeel een kopje koffie kan drinken. Dat zou al voldoen. Zit er nog een grotere ruimte bij: prima, want dan kunnen we die gebruiken voor het afscheidsmoment, die we als aula kunnen gebruiken."

Zaankanters naar Amsterdam sturen voor een uitvaart, zoals nu soms gebeurt, wil hij eigenlijk niet. "Al is het net na de Coentunnel, het blijft Amsterdam. Dus maken we ook gebruik van andere locaties in de Zaanstreek. Maar die kan je niet inrichten zoals je zelf graag wilt."

Gouden tip

Er zijn al twee wethouders en een makelaar aan te pas gekomen, plus natuurlijk alle uren die hij er zelf in heeft zitten. Maar het is nog niet gelukt, dus heeft hij goede hoop op reacties van het publiek. "Of het op hele korte termijn is weet ik niet, maar die gouden tip gaat er komen."

Mensen met tips kunnen die mailen naar [email protected].