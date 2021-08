Scholen ondanks lerarentekort weer van start: "Moeten het doen met datgene dat er is"

Na zes weken vakantie gingen vanochtend de scholen weer van start. Toch is het op lang niet alle scholen gelukt om voor iedere klas een leraar te zetten. Naar schatting komen de basisscholen in stad een paar honderd leraren tekort, waardoor duizenden kinderen geen eigen juf of meester hebben.

"We zullen het moeten doen met datgene dat er is", legt directeur Robert Poggenklaas van basisschool De Schakel in Amsterdam-Zuidoost uit. Voor de zomervakantie leek het er nog op dat sommige scholen de deuren niet meer konden openen, omdat er te weining leerkrachten zouden zijn. Dat blijkt dus niet het geval.

Ook voor alle klassen van basisschool De Schakel staat een juf of meester, maar vervanging is er niet. "Daar lig ik dus wel eens wakker van. Van hoe gaat dat in de komende maanden. Bij het eerste griepje of de volgende coronagolf. Want als er bij mij een of twee personen uitvallen, dan heb ik ook binnen mijn school een groot probleem."

Net als op veel andere scholen worden de gaten opgevuld door onbevoegde leerkrachten. "Het is wel zwaar af en toe. Kinderen geven energie, maar kosten ook energie", vertelt Lobke Spijker voor de deur van haar groep 5. Ze zit in het laatste jaar van haar studie tot leerkracht en geeft ook les. "Je moet alles gewoon doen. En als je daarnaast ook nog je eigen school moet doen, dat is echt wel een dingetje."