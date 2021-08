UvA-docent neemt ontslag vanwege versoepelingen in onderwijs

Cornell kondigt zijn vertrek aan in een opiniestuk op de website van het universiteitsblad Folia . Daarin maakt hij duidelijk dat hij het oneens is met de versoepelingen, zoals het opheffen van de anderhalvemeterregel en het niet meer hoeven dragen van mondkapjes in de collegezalen. "Zoals iedereen inmiddels weet, verspreidt het coronavirus zich voornamelijk via aerosolen die vrijkomen bij praten, zingen en ademen", schrijft hij onder andere. "Deze aerosolen kunnen zich binnenshuis ophopen, vooral zonder goede ventilatie, en kunnen veel verder reizen dan anderhalve meter. Colleges en discussies in volle collegezalen vormen een groot risico."

Maatregelen

In een reactie op het ontslag zegt een woordvoerder van de universiteit te begrijpen dat er zorgen zijn over de versoepelingen. "Daarom werken we aan maatregelen over bijvoorbeeld hygiëne en het dragen van mondkapjes in de gangen. We verzoeken studenten om thuis te blijen bij klachten en twee zichzelf twee keer per week te testen, en vragen we ze of ze zich willen laten vaccineren." In de week van 6 tot en met 10 september komt er een speciale vaccinatie-unit op de campus.



De universiteit is juist blij met de versoepelingen. "Het is ongelooflijk belangrijk dat we na 1,5 jaar online onderwijs weer open kunnen gaan. We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat er weer fysiek onderwijs kan worden gegeven.