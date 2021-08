Ton vanuit inwoners nodig om 'skyline van Wervershoof' te behouden

De st. Werenfriduskerk in het centrum van Wervershoof gaat op de schop. Voor de verbouwing is 460.000 euro aan subsidie ontvangen, maar dat is niet genoeg. Er is nog 100.000 euro extra nodig en daarvoor wordt aan Wervershovers gevraagd om de portemonnee te trekken. En dat lijkt langzaamaan te lukken: met een ludieke actie kwam achtduizend euro binnen en de eerste tienduizend euro vanuit bedrijven is ook in het laatje.

De Wervershover 'skyline' met als pronkstuk de Werenfriduskerk. - Beeld: Google Maps.

Door Wervershovers zelf wordt de kerk - samen met de molen - bekroond als de 'skyline van het dorp'. De eyecatcher op de Dorpsstraat dateert uit 1875 en moet aan de buitenkant volledig gerestaureerd worden. Tot aan de achttienduizend dakpannen gaat de kerk op de schop. Aan de verbouwing hangt een prijskaartje van 460.000 euro. "We kregen van de provincie 180.000 euro en van het Rijk ook", vertelt Kees Botman, die betrokken is bij de restauratiecommissie van de kerk. Daarmee komen ze een ton tekort, dat gebruikt moet worden om het dak te vernieuwen. Dat bedrag probeert het kerkbestuur nu via sponsoracties in het eigen dorp op te halen. Lange adem En dat is een klus met een lange adem, weet Botman. "Ik weet uit ervaring - we hebben een aantal jaren geleden een orgel moeten restaureren - dat je daar iets van twee jaar mee bezig bent." Al heeft Botman goed vertrouwen in zijn dorpsgenoten. "De trots van West-Friesland, noemen we het hier", zegt hij over de kerk.

De kerk is misschien wel het opvallendste gebouw op de Dorpsstraat. - Beeld: Google Maps.

Zo is tijdens de eerste herstelwerkzaamheden ook de eerste sponsoractie opgezet om Wervershovers ervan te overtuigen te doneren voor 'het behoud van de skyline van Wervershoof'. De leien die van het dak afkwamen tijdens de eerste werkzaamheden, werden bedrukt en verkocht. De actie leverde het kerkbestuur achtduizend euro op. Als warme broodjes "We merkten dat er veel betrokkenheid was van mensen uit Wervershoof", vertelt Botman. "We zijn begonnen met tweehonderd leien en verkochten ze voor 25 euro per stuk. Later hebben we er nog 150 bijgedrukt, want ze gingen als warme broodjes weg."

Quote 'Met het gebouw hebben ze veel op, dat vinden ze een pracht' Kees Botman over donaties van bedrijven

Nu hebben ze nog 92.000 euro te gaan. Daarvoor heeft Botman vijftig bedrijven benaderd, die een beetje betrokkenheid hebben met de kerk. Dat gaat naar eigen zeggen 'best positief', want de eerste donaties zijn binnen. "Vanuit tuinbouw tot accountantsbureaus, notarissen, sanitair, de autobranche - alle bedrijven die je maar bedenken kunt." Meer acties in aantocht De bedrijven legden tot nu toe gezamenlijk 10.000 euro in. Voor Botman is het slechts een begin van een lange - maar wel hoopvolle - weg. "Bij veel bedrijven laten ze weten dat ze amper in de kerk komen, alleen met trouw en rouw. Maar met het gebouw hebben ze wel wat op, dat vinden ze een pracht. Met die visie, de trots vanuit het dorp, hebben wij veel positiviteit ervaren." Botman laat weten dat het kerkbestuur meer acties op touw gaat zetten om geld in te zamelen voor de St. Werenfriduskerk. Zo zullen er vaker concerten plaatsvinden, waarvan de opbrengst in de verbouwingspot gaat.