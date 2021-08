Toch nog festivals deze zomer in West-Friesland: "Hebben weer zin in een feestje"

Ondanks de coronamaatregelen en de beperkingen die gelden, kunnen er dit jaar toch festivals plaatsvinden in West-Friesland. Niet alleen met het festival Hoognodig in Hoogwoud, maar ook de organisatie van Snertpop in Midwoud heeft laten weten dat de editie van dit jaar 'gewoon' door kan gaan. "Een hele opluchting", vertelt organisator Michiel Baas. "We hebben er vooral heel veel zin in."

In een eerdere persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte werd bekend dat eendaagse festivals, zoals Snertpop in Midwoud, door kunnen gaan onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen er maximaal 750 bezoekers aanwezig zijn en moet er als er een tent staat voldoende ventilatie aanwezig zijn. Dit betekent dat alle zijden van de tent open moeten blijven.

"We hebben bewust de laatste persconferentie afgewacht voordat we een beslissing zouden nemen", legt Snertpop-organisator Michiel Baas uit. "Want we willen zekerheid bieden aan onze leveranciers, de artiesten en natuurlijk onze bezoekers."

Ouderwets feesten

De organisator laat weten dat het terrein op landgoed De Knap zo groot kunnen inrichten als ze willen, dus wordt het geen probleem om de bezoekers genoeg ruimte te bieden. "Aan de voorkant moeten we werken met Testen voor Toegang, en moeten de bezoekers een afstand van anderhalve meter aanhouden", vertelt Baas aan WEEFF/NH Nieuws. "Maar eenmaal binnen hoeft dat niet meer en kunnen we 'ouderwets' feest gaan vieren."

Waar andere festivals en evenementen door de maatregelen van het kabinet verplaatst of geschrapt moesten worden, is Michiel opgelucht dat zijn evenement dit jaar wél door kan gaan. "Met 750 bezoekers kunnen we draaien", zegt hij. "En het scheelt dat dit voor ons een hobby is, iets voor er bij. Wij zijn met onze gezinnen niet afhankelijk van het wel of niet doorgaan van dit festival. En daarbij horen wel veel positieve verhalen. De mensen hebben wel weer zin in een feestje."

Geen dorpsdiner, wel cabaret

Aan de vooravond van Snertpop vindt in Midwoud al een aantal jaar het dorpsdiner plaats, maar deze wordt dit jaar een keer overgeslagen. Dat komt mede door het weer in die maand, legt organisator Michiel Baas uit. "Het is dan meestal wat kouder en zeker met een open tent kan het voor de bezoekers wat frisser worden. Dus dat leek ons geen goed idee."

Wél vindt op 10 september de cabaretavond plaats, waarbij 'Dorp onder de Loep' Mid- en Oostwoud op een humoristische wijze op de hak neemt. Deze avond is gratis te bezoeken en start om 20.00 uur.

Het festival op landgoed De Knap in Midwoud start op zaterdag 11 september om 15.00 uur. Op de line-up staan onder andere Ruben Annink, Voltage en de West-Friese bands Dou Grend ünd Von Velsen en de Nozem en The Tibbs. De afsluiter van het festival is Alice Springs. Op dit moment loopt de kaartverkoop goed en is al meer dan 60 procent van de beschikbare kaarten verkocht. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het festival Snertpop in Midwoud.