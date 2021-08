Extra spannende eerste schooldag: vier jaar na brand weer splinternieuwe school

Spanning en nieuwsgierigheid horen voor veel kinderen bij de nieuwe start van het schooljaar. Voor kinderen in Enkhuizen was de eerste schooldag extra spannend, omdat zij les krijgen in een geheel nieuw schoolgebouw. Na een brand in 2017 volgden zij hun lessen op een noodlocatie.

Niet alleen waren de kinderen benieuwd hoe hun nieuwe school er van binnen uit zou zien, ze waren ook blij dat ze elkaar weer zagen. Sommige kinderen kwamen rennend op elkaar af om hun vriendjes of klasgenootjes in de armen te vliegen en te knuffelen.

Vier jaar geleden brandde de oude basisschool Het Driespan volledig uit , waarna de kinderen les kregen in een noodgebouw . Vanaf vandaag krijgen de kinderen les in de nieuwe school 'Het Anker', dat ook dienst doet als kindcentrum. Het gebouw wordt gedeeld door OBS Het Driespan en kinderopvang Berend Botje.

