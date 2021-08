Andijker (45) overleden bij eenzijdig ongeval: "Het was een enorme klap"

Een 45-jarige Andijker is vannacht overleden bij een auto-ongeluk op de Gedeputeerde Laanweg in Andijk. Het gaat om een eenzijdig ongeluk.

De auto raakte om nog onbekende reden van de weg en reed met hoge snelheid de voortuin van een woning in en kwam tot stilstand tegen een boom. De bewoonster vertelt aan NH Nieuws/WEEFF dat ze wakker werd van het ongeluk. "Het was een enorme knal. Ik keek uit het raam en zag tot mijn grote schrik een auto in de tuin tegen de boom staan."

Ze belt gelijk 112. "De ambulance en de politie waren er enorm snel bij. Ik ben binnen gebleven, maar het zag er slecht uit."Er is nog geprobeerd de persoon te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.

De vrouw heeft geen idee hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het gaat om een rechte en overzichtelijke weg. De bestuurder is plotseling linksafgeslagen, de tuin in gereden en tegen de boom in de tuin geknald.