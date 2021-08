'Monsterzwemtocht' Den Helder-Texel voor stichting levert recordbedrag op

Zestien deelnemers met een gouden badmuts op zwommen vandaag van Den Helder tot aan Texel om geld in te zamelen voor stichting Spieren voor Spieren. Per persoon haalden zij meer dan 3.000 euro op en bereikten hiermee een totaalbedrag van 127.00 euro. "We doen voor ons plezier mee en het belangrijkste is natuurlijk geld inzamelen voor kinderen met een spierziekte en dat is ook goed gelukt", vertelt de eerste finalist Dick Kuijsters.

De zwemmers stapten bij Kaap Hoofd in het water voor de tocht, die in totaal ruim vier kilometer over het Marsdiep in Den Helder duurt. Een hele uitdaging en bijzonder, want dit mag eigenlijk nooit. Eén keer in de vier jaar wordt een uitzondering gemaakt voor het evenement vanuit de stichting.

"Het is natuurlijk magisch dat je naar een eiland zwemt", vertelt mede-organisator Anton van Dijk.

Ideale omstandigheden

"Ideale omstandigheden, voor ons mag er nog wel een klein beetje golf staan, dan wordt het echt een monstertocht. Alles is veilig verlopen, dus een prima tocht zo", aldus mede-organisator Ben van Kuringen.

"De laatste editie die we zo in deze samenstelling organiseren", vertelt Van Dijk."We willen toch een beetje een uitdaging houden met het hele bestuur van de stichting. En daar staat niet meer iedereen volledig achter, iedereen heeft andere prioriteiten, heeft kinderen gekregen."

Maar of dit ook het einde van het evenement van de stichting betekent? "Ik wil niet uitsluiten dat we in de toekomst met een andere samenstelling dit nog wel eens gaan doen. Want het is toch wel echt een leuk evenement", besluit Van Dijk.

Emotioneel

Een bijzondere dag voor alle zwemmers. Bovendien vertelt Dick Kuijsters - finalist van de race, die hij binnen een uur zwom en voor de zesde keer deelnemer - naast de vele hoogtepunten over een dieptepunt, waar hij dit jaar zeker bij stilstaat. "In 2016 is hier een man overleden en daar kwam ik toevallig bij uit, dat blijft toch op je netvlies. We hebben heel veel hoogtepunten hier in het Marsdiep meegemaakt, maar er blijft toch een klein litteken, een dieptepunt."

