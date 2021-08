Einde schoolvakantie betekent oppassen in het verkeer: "Meer haast, meer irritatie"

Met de laatste regenachtige vakantiedag nog in gedachten op weg naar school. Of de kinderen nu zelf op de fiets stappen of ouders de kinderen met auto of per bakfiets naar school brengen, het blijft gevaarlijk in het verkeer. Zeker zo vlak na de vakantie liggen de ongelukken op de loer. "Alles moet plotseling weer in het oude patroon, met veel haast. We zijn dit na de vakantieperiode niet meer zo goed gewend", vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen op ook zijn laatste vrije vakantiedag.

"De ontwenning zorgt ervoor dat er helaas dingen weer fout gaan. Dit ligt zowel aan de automobilisten als aan de fietsers zelf, die natuurlijk ook meer de weg op gaan." Het duurt namelijk even voordat we weer in het 'oude ritme' komen. "In die tussentijd gaat er gewoon meer mis dan gemiddeld genomen."

Het verkeer van alledag blijkt na het einde van de vakantieperiode toch een andere vorm aan te nemen. Meer ongelukken liggen op de loer en ondanks dat we in de vakantie ook aan het verkeer deelnamen, ligt het voor een groot deel aan de mindset, vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Ondanks de drukte in het verkeer tijdens de vakantieperiode is er volgens Tertoolen een heel ander patroon gaande. Waarbij het gaat om de zogenaamde 'optelsom' van factoren in combinatie met het verkeer. Stress en tijdsdruk beïnvloeden het verkeer en daarmee de start van de schoolperiode.

"Vakantieverkeer is toch een heel ander type verkeer. Ten eerste vindt dat niet allemaal zo 's ochtends vroeg plaats, in zulke grote pieken", legt hij uit. Mensen vertrekken in deze tijd ook later van huis en voelen minder druk. "Tijdsdruk is daadwerkelijk aantoonbaar. Mensen die onder tijdsdruk moeten werken gaan fouten maken. Die letten minder op, die gaan hun aandacht verkeerd verdelen."

Stress en verkeer

"Stress en het verkeer gaan gewoon heel slecht samen: de risico's nemen toe." Het begint volgens Tertoolen al in de ochtend tijdens het ontbijt en het aankleden, waarbij alles 'vlug, snel en uit het ritme' verloopt. Want we zijn dit nieuwe ritme gewoon nog niet gewend. Eenmaal in de auto zet dit 'patroon' zich vaak voor, met 'onrustige kinderen op de achterbank'.

"Je rijdt wat harder naar school dan gemiddeld. Want om 08.30 uur beginnen de lessen. Je hebt minder geduld om een andere auto of een fietser van rechts voor te laten en te wachten. Dit soort dingen zorgen ervoor dat je meer risico's gaat nemen en dat je gevaarlijker weggedrag gaat vertonen."

Er zijn dus duidelijke patronen te herkennen, fouten die mensen maken wanneer ze minder rustig op de weg zitten en haast hebben. "Als je haast heb ga je gewoon meer risico's nemen, dan pak je wel nog even dat oranje of rode verkeerslicht." En juist hier gaat het fout. Want als we zoals Tertoolen uitlegt allemaal rationeel zouden nadenken en slechts één uur eerder zouden opstaan, zouden ongelukken afnemen.

Aandacht waarderen

De campagnes op de weg moeten de deelnemers aan het verkeer attenderen op de scholen die weer beginnen. Volgens Tertoolen een goede zaak, maar wel eentje waaruit we niet moeten verwachten 'een grote slag te slaan'.

"Het zijn toch vaak eigen ervaringen die ervoor moeten zorgen dat je je gedrag weer gaat aanpassen aan de 'werktijden'. Het is wel belangrijk om dit te doen, want als je helemaal niks ophangt, dan wordt er nog minder op gewezen en moeten mensen het echt volledig op eigen ervaring en kracht doen."