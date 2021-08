RIVM tempert verwachtingen rapport en belooft: “Er is geen contact met Tata”

Het RIVM waarschuwt voor verkeerde verwachtingen van zijn onderzoeksrapport naar stoffen in de directe leefomgeving van Tata Steel, dat in september uit zal komen. Dat blijkt uit een mail van een RIVM-onderzoeker die in handen is van NH Nieuws. Een woordvoerder van het RIVM maakt ook nog eens duidelijk dat “er op geen enkele wijze contact is met Tata Steel over de inhoud van het rapport.”

Ook schat het RIVM in het komende rapport de risico’s van grof stof voor spelende kinderen in, meldt de onderzoeker.

De onderzoeker: “Het gaat niet over bestaande gezondheidsproblemen en of deze veroorzaakt worden door het grof stof. We hebben ook niet naar de oorzaak van de verhoogde aantallen longkanker gekeken.”

"Het rapport gaat over het (grof)stof dat neerkomt in de leefomgeving van Tata Steel”, schrijft zij. "Dat is dus stof dat mensen zien op hun vensterbank, tuinmeubelen en op straat. Stofmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid en hoeveelheid van metalen en PAK's." Dat zijn schadelijke en kankerverwekkende stoffen.

Het is niet de eerste keer dat het RIVM zich genoodzaakt voelt publieke verwachtingen over het rapport bij te sturen. Na eerdere verkeerde berichtgeving in de media plaatste het RIVM al een tegenbericht op de website over ‘verwarring over RIVM-onderzoek naar oorzaken kanker in IJmond’.

“Wij hebben altijd al via onze website aangegeven waarover het onderzoek precies gaat. De klankbordgroep (met daarin ook omwonenden) is ook op de hoogte van de inhoud van het onderzoek. En ook onze opdrachtgevers, de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten weten precies wat we onderzoeken. De verwachtingen zijn door anderen in de media gewekt", vertelt een woordvoerder van het RIVM.