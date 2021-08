Ajax betaalt twaalf miljoen euro voor Kopenhagen-aanvaller Mohamed Darany

Kopenhagen bracht eerder al naar buiten dat Ajax zich had gemeld. "FC Kopenhagen kan bevestigen dat er een bod voor Mohamed Daramy is binnengekomen van Ajax. De onderhandelingen zijn gaande en er is op dit moment nog niet te zeggen of dat zal leiden tot een akkoord”, meldde de Deense club in een statement op de website.

De 19-jarige Daramy is een van de revelaties bij Kopenhagen. Hij kwam tot vijf doelpunten in 29 wedstrijden. Dit seizoen staat de teller al op drie goals en twee assists in negen wedstrijden.

Ajax-trainer Erik ten Hag hield na de wedstrijd tegen FC Twente zijn kiezen nog op elkaar. "Zolang die speler geen handtekening heeft gezet, en dat is mij niet bekend, en er zijn geen foto's genomen, dan is er niks. We zullen zien."

Ook Club Brugge is geïnteresseerd in de diensten van Daramy. De aanvaller heeft echter geen trek in een transfer naar België. Bij Ajax wordt al langer gezocht naar nog een aanvallende versterking. Eerder deze zomer ketste de transfer van Kamaldeen Sulemana af, want hij koos voor Stade Rennes.