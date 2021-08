Freelance flitskoerier loopt vaak groot risico: "Werkgevers draaien hun kont daarvoor weg"

De verschillende partijen Gorillas, Zapp, Flink en het Turkse Getïr werken allemaal met verschillende constructies. Het ene bedrijf neemt mensen in dienst, het andere werkt met uitzendkrachten en freelancers. Met name de risico's van die laatste groep baart Dijkman grote zorgen.

'Schijn-zzp'ers', zo noemt Dijkman de werknemers. Jongeren die via een platform freelancen, maar eigenlijk verkapte uitzendkrachten zijn. Het uurtarief ligt rond de veertien euro. De freelancers, die onder andere via YoungOnes en Staff You werken, kunnen niet onderhandelen over het salaris. Ze lopen wel de risico's die bij het freelancen komen kijken. "Jongeren realiseren zich volgens mij niet dat daar ook nog belasting, premies en en een arbeidsongeschiktheidsverzekering van betaald moet worden."

De freelancers lopen het risico om onbetaald ziek te worden, krijgen geen vakantiegeld en bouwen geen vakantiedagen of pensioen op. Dan is er in deze branche ook nog een risico op ongelukken. Als een freelance fietskoerier een ongeluk veroorzaakt of aangereden wordt, is hij of zij hoofdelijk aansprakelijk. Volgens Dijkman lopen de koeriers ook nog meer risico omdat ze snel moeten fietsen.

Freelance fietskoerier Gijs heeft ervoor gekozen geen verzekering af te sluiten. "Bij Young Ones werd dit wel aangeboden, maar ik heb besloten om het niet te doen. Het is heel duur." Gijs heeft heeft al zo'n dertig diensten gewerkt. Hij is blij dat het zo goed betaalt. Voor ongelukken is hij niet zo bang. "Ik fiets al mijn hele leven en er is nog nooit iets gebeurd. Als er echt iets gebeurt zou dat wel vervelend zijn." Gijs zal dan zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Een andere freelance koerier laat aan AT5/NH Amsterdam weten: "Het is ideaal als zomerbaantje, maar als je hier fulltime werkt zonder verzekering en pensioenopbouw is dat wel echt zuur."