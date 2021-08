Rolex-rover veroordeeld tot negen maanden celstraf

De diefstal vond op 4 december plaats in de Nieuwe Doelenstraat. Met twee handlangers duwde hij het slachtoffer, zorgde hij dat de man uit balans raakte en maakte hij schoppende bewegingen, iets dat de rechter omschrijft als een voetbaltruc. Uiteindelijk haalde de man het horloge van de pols van het slachtoffer en rende hij met de andere twee weg.

Geweld

De dader, die in Marokko geboren is en geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland, heeft de diefstal bekend. Zijn advocaat vond wel dat de man geen geweld had gebruikt. Ze wilde dat hij een straf zou krijgen die niet hoger was dan het voorarrest, mede omdat zijn vrouw zwanger was en hij terug wilde naar zijn familie.

De rechtbank vond dat diefstal met geweld wel bewezen kon worden. Zo had het slachtoffer verwondingen aan zijn hand. "De verdachte heeft met het plegen van dit feit op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. De verdachte heeft enkel oog gehad voor zijn eigen financieel gewin en geen rekening gehouden met de impact van zijn handelen op het slachtoffer", staat in het vonnis.

Eerder veroordeeld

Ook is de horlogerover op 14 december 2020 al veroordeeld tot drie maanden celstraf voor diefstal met geweld. De officier van justitie had negen maanden celstraf met aftrek van voorarrest geëist voor de diefstal op 4 december en de rechtbank heeft die eis overgenomen.

Het slachtoffer had 200.000 euro aan materiële schade en 50.000 euro aan immateriële schade gevorderd. Dat geld krijgt hij niet. Volgens de rechtbank is het bedrag niet onderbouwd. Het slachtoffer kan er nog voor kiezen om naar een civiele rechter te stappen.

Vrijgesproken

De horlogerover werd ook verdacht van een diefstal van een Rolex op 11 december. Hoewel er "sterke aanwijzingen" zijn dat hij op camerabeelden te zien is die voor of na de diefstal zijn gemaakt, kon niet worden vastgesteld dat hij de diefstal daadwerkelijk heeft gepleegd. Hij is daarom voor die diefstal vrijgesproken.