Tweede divisie van start: HFC wint, Jong FC Volendam speelt gelijk en AFC verliest

Koninklijke HFC heeft als enige Noord-Hollandse ploeg drie punten overgehouden aan de eerste speelronde in de tweede divisie. Jong FC Volendam speelde door een tegengoal in de blessuretijd met 2-2 gelijk tegen Spakenburg. AFC kreeg een flinke nederlaag te verwerken door thuis met 4-1 te verliezen tegen VV Katwijk.

Koninklijke HFC won op bezoek bij VV Noordwijk met 0-1. Roy Castien tekende voor het enige doelpunt van de Haarlemmers. Klein smetje op de wedstrijd is dat HFC het duel eindigde met tien man. In de slotfase werd Jordy Hilterman na een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Hij zal er volgende week in de thuiswedtrijd tegen ASHW dus niet bij zijn.

Jong FC Volendam leek lang af te stevenen op een overwinning. In de eerste helft tekende Jim Beers voor de Volendammers voor de 0-1, waarna de voorsprong in de tweede helft werd verdubbeld door Achraf Douiri. Pas in de tachtigste minuut maakte Spakenburg de aansluitingstreffer via Van Zundert en vlak daarvoor schoot de thuisploeg ook nog op de lat.

In de blessuretijd ging het alsnog mis voor het beloftenteam van de Volendammers. Keeper Dion Vlak veroorzaakte een penalty doordat hij te laat zijn doel uitkwam en daarmee een overtreding maakte op dorpsgenoot en Spakenburg-speler Frank Schilder. Floris van der Linden benutte de penalty voor Spakenburg waardoor Jong FC Volendam de eerste drie-punter van het seizoen op de valreep misliep.

Tekst gaat verder onder tweet