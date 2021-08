Buurtcamping Molenplaspark maakt vakantie toch mogelijk: "Leuk even van huis te zijn"

Door het dreigende wolkendek laten de tientallen bezoekers van Buurtcamping Molenplaspark zich niet bang maken. Sommige campinggasten hebben slim kaplaarzen aangetrokken tegen het natte gras en als het 's nacht koud is, 'doe je gewoon een trui aan.'

Deze tweedaagse camping in stadspark de Molenplas is speciaal voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan. "Niet iedereen kan zich een vakantie permitteren en die mensen bieden wij een bijna gratis weekend aan", zegt Riet Ooms van de organisatie. "Mensen kunnen daardoor laagdrempelig lekker ontspannen bezig zijn."

Stichting Buurtcamping is de landelijke organisatie die door heel Nederland dit soort campings organiseert. Riet Ooms werd als voorzitter van de wijkraad Molenwijk door de stichting benaderd om het Molenplaspark voor twee dagen om te toveren tot deze kampeerplek.

Bewoners uit Schalkwijk kunnen niet alleen laagdrempelig lekker ontspannen, maar ook andere buurtbewoners ontmoeten. "Maar er zijn ook tal van activiteiten", vervolgt Riet. "Er is dans, sport en spel, en gisteren hebben ze een tentenkamp gebouwd."

Even verderop staat een groepje kinderen onder een boom. Hoog in de takken is iemand bezig met het bevestigen van een kabel zodat er een tokkelbaan wordt gemaakt.

Koning en koningin

Een jongen met een zelfgemaakte kroon mag als eerste van de baan af glijden. Op zijn hoofd prijkt een kroon, omdat hij is benoemd tot Koning van de Camping.

"Ik ben de Koning en verderop is ook nog de Koningin", hij tuurt even rond. "Wij moeten onder andere 's ochtends iedereen wekken voor het ontbijt en ik houd een beetje de boel in de gaten. Maar er staat er nu een belangrijk ding te wachten: ik mag als eerst de tokkelbaan uitproberen."