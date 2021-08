SVE Group wil op terrein sigarenfabriek complex met zorgstudio's bouwen

"In feite is het een woon- en zorgconcept met aanvullende service. Zorgnemers kunnen in de studio's wonen en krijgen langdurige zorg", legt Simons uit. Volgens hem zal het gaan om bewoners met dementie en bewoners die zware zorg nodig hebben.

Wie de exploitant gaat worden is nog niet bekend. Maar over de interesse voor exploitatie van het complex maakt Simons zich geen zorgen. "De zorgbehoefte is groot, ook in Hilversum. Dus er zijn voldoende exploitanten die zorg op deze locatie willen exploiteren."

De oude sigarenfabriek ging april vorig jaar deels in vlammen op. Dit heeft de ontwikkeling van het complex er niet makkelijker op gemaakt. Toch verwacht Simons de vergunning in september of oktober binnen te krijgen. De sloop van het afgebrande deel van de fabriek moet eind dit jaar beginnen en als alles volgens plan gaat, zal de bouw begin volgend jaar van start gaan.

