Heemskerker (73) slijpt messen voor NK Zeismaaien en de strijd om 'de gouden strekel'

Volgende week zaterdag begint het NK Zeismaaien in Friesland. Een van de deelnemers aan het kampioenschap is de Heemskerker Theun Kok (73), die vandaag in zijn woonplaats de laatste voorbereidingen treft om de felbegeerde trofee, de gouden strekel, mee naar huis te kunnen nemen.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Voor Kok gaat het alweer om zijn tiende deelname. "Het begint al aardig spannend te worden moet ik zeggen", lacht hij aan de voet van het duingebied in Heemskerk. "Het zou toch wel een droom zijn om een keer te mogen winnen." Makkelijk zal het niet gaan worden, vermoedt de Heemskerker. Zo'n vijftien teams uit Nederland zullen aan de start verschijnen. "Het is toch een vorm van kunst", verklaart Kok de moeilijkheid. "Vergis je niet hoor. Het is een samenspel van wat je moet maaien en ook moet achterlaten. Het groeiknoopje van het gras moet je kunnen laten staan. En weet: ieder gras is anders." Tekst gaat verder onder de video:

Heemskerker maakt zich op voor NK Zeismaaien - NH Nieuws

Door het NK moet het oude ambacht, dat al meer dan 2.000 jaar oud is, levend worden gehouden. Maar natuurlijk gaat het ook om de eer. Een jury bepaalt wie er met de winst vandoor gaat. "Samen met twee kameraden hopen we dit jaar echt verschil te kunnen gaan maken. En dat we straks de zeisen kunnen gaan scherpen met die eerste prijs: de gouden strekel." Zaterdag 28 augustus begint het NK in het Friese dorp Buitenpost.