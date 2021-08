Hart voor Blaricum wil Tiny Houses mogelijk maken voor starters

De politieke partij Hart voor Blaricum gaat in september een motie indienen om de bouw van Tiny Houses mogelijk te maken. De kleine huizen dragen bij aan het oplossen van de woningnood in de gemeente. Volgens raadslid Ramona Beemsterboer is de kans groot dat de motie door de gemeenteraad komt. Dat zegt ze in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Het raadslid benadrukt dat het niet gaat om de kleinste Tiny Houses, maar om grotere opties als een alternatieve woonvorm. "Op televisie zie je bijvoorbeeld een keuken waarvan je het aanrechtblad optilt en er een slaapbank eruit komt. Daar moeten we niet aan denken. Het zijn alternatieve woonvormen geschikt voor één of twee personen." Deze Tiny Houses zijn bedoeld voor de starters.

De context waarin de Tiny Houses gebouwd zullen worden is nog niet in beton gegoten. "We moeten nog kijken naar de locatie en of het huur- of koopwoningen gaan worden. Maar vooral willen we dat de Blaricummers zelf meedenken."

Locatie

Als mogelijke locatie noemt Beemsterboer het Hendrik Smitlaantje, waar nu nog wat containers staan. Ook aan de rand van het nieuwe terrein van het Tergooi Ziekenhuis ziet Hart voor Blaricum als een mogelijkheid. Een hele wijk vol Tiny Houses is volgens Beemsterboer niet realistisch. "We moeten gewoon iets doen. De lege plekjes die je hebt moet je gewoon benutten."

In 2017 werd de mogelijkheid van Tiny Houses in de Blaricumse raad al besproken. In de tussentijd zijn er geen stappen tot realisatie gemaakt.

