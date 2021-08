BMX-club enorm gesteund na nieuwe inbraak: "Heel mooi, het medeleven"

Beetje bij beetje krabbelt de BMX-club Stede Broec weer op na de inbraak in hun clubhuis in juli. Van allerlei kanten komt er steun. "De BMX-wereld is echt een hele hechte sport", vertelt penningmeester Niels Huisman.

Eind juli hebben vandalen het op hun clubhuis gemunt. Het boetje is grotendeels vernield, binnen is een ravage achtergelaten en meerdere spullen zoals helmen, handschoenen en koffiezetapparaat zijn gestolen. Zelfs de drankopslag - nota bene over datum - werd geheel meegenomen, maar uiteindelijk in een koelbox in de bosjes teruggevonden.

"We hopen dat het preventief werkt. We moeten wat, het kan niet aan de gang blijven."

En dat is niet de eerste keer dat de club de dupe is van een ravage die mogelijk is aangericht door hangjongeren die 's avonds in het park zijn. Gelukkig komen er al snel steunbetuigingen in de vorm van donaties. "We hebben 800 euro gedoneerd gekregen, dat is een flink bedrag", aldus Huisman. Ook krijgen ze van andere BMX-verenigingen tweedehands helmen en handschoenen.

Na een paar weken heeft de club het boetje alweer redelijk kunnen herstellen door de vele donaties. De deur moet alleen nog vervangen worden, vertelt Huisman. Wel merkt hij elke keer nog op dat hij toch nog iets mist, wat blijkbaar is gestolen. "Ik wilde een band plakken en merkte toen dat het doosje met gereedschap weg is. Dat is erg jammer."

Camera's aanschaffen

Huisman vertelt dat ze naast het herstellen van de boet, ook van het geld camera's willen aanschaffen. "We hopen dat het preventief werkt. We moeten wat, het kan niet aan de gang blijven."

De club is erg blij met alle warme steunbetuigingen en donaties. "We krijgen mooie berichten, belletjes en tips. We worden goed gesteund, dat is heel fijn", laat een blije Huisman weten.

Bekijk hieronder een videoreportage die de Westfriese redactie maakte vlak na de inbraak.