Zaanse Kemal Samat scoort monsterhit in Turkije

In Nederland kan de Turkse zanger Kemal Samat nog rustig over straat, maar in Turkije is hij een echte ster. De Zaandammer haalde de finale van de Turkse Voice, heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram en bracht onlangs een bekend Turks nummer 'Çingenem' , mét succes, weer op de markt. Kemal: "Je wordt als artiest geboren, je kan het niet later worden."

De Zaanse Kemal Samat breekt door - Fotograaf: Müjdat Küpsi / Styling: Bener Hamamci

In een vierdelige docuserie volgt NH Nieuws deze bijzondere Zaankanter. Voor een bekend Zaans hotel vertelt Kemal over zijn dromen, familie en liefde voor Istanbul. In de eerste aflevering is te zien hoe Kemal een belangrijke award in Turkije ophaalt, maar ook hoe spannend het voor hem is om een bekende Turkse hit in een nieuw jasje te steken.



Kemal Samat, van Istanbul tot Zaandam, aflevering 1: Nieuwe Muziek

In de volgende aflevering gaat Kemal terug naar de plek waar zijn opa een bestaan heeft opgebouwd en vertelt Ceyhun over het gemis van zijn broer en het onvoorwaardelijke vertrouwen. Kemal Samat, van Istanbul tot Zaandam, aflevering 2: 'Thuiskomen', is vanaf zondag 29 augustus op het YouTube kanaal van NH Nieuws te bekijken. In de podcastaflevering van Lunchroom vertelt de Zaankanter meer over de serie en of hij nog rustig over straat kan lopen.