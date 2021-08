Code geel voor onweers- en regenbuien: "Kans op wateroverlast"

De kans op onweersbuien is vooral aankomende nacht vanaf 3.00 uur. "Overdag zullen we geen last meer hebben van het onweer", zegt weerman Jan Visser.

De rest van de dag zal er veel regen gaan vallen. "Overdag kan er plaatselijk meer dan 40 millimeter vallen", voorspelt Visser. Dit kan leiden tot wateroverlast op sommige plekken. "Denk aan een ondergelopen straat of viaduct."

Aan de kust kan het in de middag ook nog hard gaan waaien.