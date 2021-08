Max de Waal en Naci Ünüvar bezorgen Jong Ajax eerste driepunter van het seizoen

Op bezoek bij gedeeld koploper FC Den Bosch heeft Jong Ajax zichzelf een goede dienst bewezen. In Stadion De Vliert won de ploeg van trainer John Heitinga met 3-2. Max de Waal was met twee treffers de gevierde man bij de beloften uit Amsterdam.

De supporters van FC Den Bosch zaten amper op hun stoeltje toen ze al konden juichen. Roy Kuijpers werd weggestuurd aan de rechterkant en verschalkte verdedigers Donny Warmerdam en Rio Hillen. Vervolgens passeerde hij Jong Ajax-keeper Charlie Setford in de korte hoek: 1-0.

Max de Waal in vorm

Ondanks twee nederlagen in de eerste twee duels toonde Jong Ajax veerkracht. Met name De Waal liet van zich spreken. In de 23e minuut tekende hij voor de gelijkmaker na een goede actie op de achterlijn. Vanuit een moeilijke hoek schoot hij de bal onder doelman Wouter van der Steen door.

De 1-2 kwam ook op naam van De Waal. Hij omspeelde Van der Steen, bleef rustig en trof doel. Bij het juichen daagde hij de supporters van FC Den Bosch uit en dat kwam hem op een bierdouche te staan.

