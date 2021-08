Rectoren hopen op schooljaar zonder maatregelen: "Aan de slag met de achterstanden"

In de komende week starten alle scholen in onze provincie geleidelijk weer op. Na anderhalf jaar geploeter met afstandsonderwijs en de anderhalvemeter is er nog een handje maatregelen over binnen de schoolmuren. NH Nieuws sprak met meerdere schooldirecteuren om erachter te komen waar het aankomend schooljaar om draait.

"Het wordt denk ik wel even wennen", opent Robert van der Sijde rector van het Commenius College in Hilversum. "We zijn voor de zomer wel weer volledig open gegaan, maar een volle school met in de pauze weer drukte, dat is denk ik wel even wennen voor de meeste leerlingen."

Samen met zijn collega's Jan Adels van het Willem de Zwijger College en Tanja de Ruijter van het Huizermaat trekt Van der Sijde dezelfde conclusie: "Tijd om de achterstand in te halen." Al is die achterstand wat lastiger te definiëren. "De verschillen tussen leerlingen zijn gewoon heel groot. Sommigen deden het prima met thuisonderwijs, maar anderen echt niet. We moeten een manier vinden om die verschillen dus weer te verkleinen", aldus Van der Sijde.

Nieuwe subsidie

Om doelbewust met die achterstanden bezig te zijn, krijgen alle scholen de komende jaren extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In totaal gaat het om een bedrag van 246 miljoen, verdeeld over basis- en middelbare scholen die aanspraak doen op de subsidie. Alle drie de scholen uit 't Gooi hebben extra financiering ontvangen, maar zetten het verschillend in.

De grootste verandering vindt plaats op het Commenius College. Daar sluiten leerlingen komend schooljaar iedere dag af met 'flexlessen'. "Je hebt bijvoorbeeld altijd drie uur in de week wiskunde, maar daarbovenop kun je aan het eind van de dag extra wiskunde kiezen. Als je wil kun je dus 12 uur wiskunde in de week volgen." Daarnaast begint iedere dag met een halfuur voor de mentor om naar eigen keuze de hele klas of individuele leerlingen te spreken.