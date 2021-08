AT5-panel: Meer huizen, hogere prijzen, meer horeca: hoe Noord razendsnel verandert

Geen stadsdeel in Amsterdam dat zo snel verandert als Noord. Veel nieuwbouw, renovatie en nieuwe initiatieven, maar de metamorfose roept ook weerstand op; het karakter van de wijk verandert wel heel snel. Uit onderzoek van het AT5-panel onder 1800 Noorderlingen bleek dat de meeste bewoners nog altijd trots zijn op hun wijk, maar dat er ook zorgen zijn over de betaalbaarheid. Hoe hard zijn de veranderingen gegaan de afgelopen jaren?

Het AT5-panel stelde de bewoners in Noord vragen over wonen, voorzieningen, horeca, openbaar vervoer en de snelle veranderingen in de bevolkingssamenstelling de afgelopen jaren. Belangrijkste conclusies: Noorderlingen houden van hun stadsdeel, waar nog relatief veel ruimte en groen is. De Noord/Zuidlijn is voor veel mensen een verrijking. Maar er zijn grote zorgen over de stijgende huizenprijzen en de vraag of het stadsdeel nog wel betaalbaar blijft.

Ook hebben de oude Noordelingen en de nieuwe bewoners van het stadsdeel weinig contact, een schaduwzijde van de gentrificatie van het stadsdeel. Veel bewoners zijn kritisch over dit proces waarbij arbeidersbuurten, vaak na jarenlange verwaarlozing, opgeknapt worden en populair raken bij hoogopgeleide en goed verdienende nieuwe bewoners. Dat zorgt voor een verandering van mensen die wonen in het stadsdeel maar ook een verandering in bijvoorbeeld het horeca-aanbod of scholen.

4 ton voor een arbeidershuisje

In de tuindorpen heerste jarenlang een dorpse en hechte sfeer. Kinderen en kleinkinderen bleven vaak in het 'dorp' wonen. Maar doordat een buurt populairder wordt, stijgen de huizenprijzen. En dat hebben de Noordelingen gemerkt.

Zo zeiden veel deelnemers aan het onderzoek dat het stadsdeel onbetaalbaar is geworden als je niet een dubbel inkomen hebt. “Een arbeidershuisje gaat over de toonbank voor meer dan 4 ton. Dat is toch niet normaal meer!” En ook de tuindorpen worden steeds populairder: “Alles wat er vrijkomt in de tuindorpen wordt gelijk verkocht tegen belachelijke prijzen. Mijn zoon is 32 en woont nog steeds bij mij thuis. Dat zegt genoeg.”