Duizenden kunstliefhebbers verwacht bij jubilerende Schermer Kunstroute

Met dik zeventig deelnemende kunstenaars op meer dan twintig bijzondere locaties viert de Schermer Kunstroute dit weekend haar eerste lustrum. De enkele duizenden bezoekers, die tijdens voorgaande edities op de exposities afkwamen, hopen de organisatoren ook dit jaar – coronaproof – te verwelkomen. Zij kunnen voor een portie kunst terecht in ateliers en kerkjes, en dit jaar voor het eerst ook in een landbouwschuur en bij een zorgboerderij.

Een van de publiekstrekkers is het werk van de Amsterdamse kunstenaar Jonat Deelstra (30). Zijn nog altijd groeiende kunstwerk 'People' is te zien in een boerenschuur in Zuidschermer.