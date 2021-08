Man ernstig gewond door bijtincident in Zuidoost

Een 29-jarige man is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een bijtincident op de Wisseloord in Zuidoost. Volgens de politie is hij waarschijnlijk gebeten door een hond.

De man liep tussen 23.00 uur en 00.00 vanuit Gein richting Wisseloord. Hij zou ter hoogte van de Stoutenburggracht ruzie hebben gekregen met drie andere personen. Één van hen had een hond bij zich. Wie de drie anderen zijn en waar de ruzie over ging, is niet bekend.



De politie is op zoek naar getuigen of mensen die beelden hebben van het incident.