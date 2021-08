Kinderen kunnen zich dit weekend gratis op corona laten testen bij Schiphol

Kinderen kunnen binnenlopen bij de teststraat aan de Loevesteinse Randweg 110, Schiphol, tussen 8.00 en 18.00 uur. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en studenten aan het mbo.

Het beste is als zij zich drie dagen voordat zij weer naar school gaan laten testen. Dit omdat door vakanties naar het buitenland en versoepelingen van de maatregelen het aantal besmettingen mogelijk weer toeneemt.

Het testen kan op twee manieren: door een zelftest te doen of door gebruik te maken van een van de testlocaties in Kennemerland. Op de andere locaties is het mogelijk om langs te komen voor een test op afspraak.