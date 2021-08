Protestmars evenementenbranche begint en eindigt morgen bij Amsterdam RAI

De Amsterdamse versie van de protestmars Unmute Us, waarin de evenementenbranche demonstreert tegen het coronabeleid van het kabinet, begint en eindigt morgen bij de RAI.

Dat maakt de organisatie van de mars, bij wie zich duizenden partijen hebben aangesloten, vrijdagmiddag bekend. De stoet loopt morgen vanuit de RAI via de van Baerlestraat, het Museumplein, de Overtoom, de Stadhouderskade en de Ruysdaelkade weer terug naar de RAI.

De protestmars werd op poten gezet na de coronapersconferentie van vorige week. Toen werd bekendgemaakt dat er tot 20 september geen festivals mogen worden georganiseerd en dat nachtclubs tot 1 november gesloten moeten blijven.

Die beslissing zorgde voor woedende reacties vanuit de evenementensector. "Zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren", liet de organisatie eerder deze week al weten. "De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken."

De protestmars begint om 14.00 uur. Ook in Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht wordt er gedemonstreerd.