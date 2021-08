Na een afwezigheid van 3 jaar komt Jan Smit met nieuwe muziek

Na een afwezigheid van 3 jaar lanceert Jan Smit vandaag een nieuwe single: ‘ Zolang Je Bij Me Bent’. De zanger uit Volendam nam lange tijd rust vanwege een burn-out. "Ik vind het enorm spannend om na meer dan drie jaar weer met eigen geschreven muziek te komen. Ik hoop dat de fans het leuk vinden, ik ben in ieder geval heel erg trots op het resultaat", vertelt Jan Smit.

De zanger schreef Zolang Je Bij Me Bent samen met Alain Clark. De productie en de compositie lag in handen van dorpsgenoot Thomas Tol en de mastering en mix is gemaakt door Matt Butler in de Abbey Road Studio’s. Het management van Jan laat weten dat er later dit jaar ook een album verschijnt.

Vorig jaar werd Smit nog verrast met een lintje. Hij is daarmee de jongste Nederlander (35) die ooit een lintje heeft ontvangen. Naast zijn artistieke activiteiten, maakt de Volendammer zich ook hard voor diverse goede doelen, zoals SOS Kinderdorpen, Make-A-Wish Nederland en het Oranjefonds.