Hennepkwekerij met 900 planten opgerold op bedrijventerrein in Schermer

De politie heeft gisteren een hennepkwekerij opgerold op een bedrijventerrein in Stompetoren. In het pand werden negenhonderd hennepplanten aangetroffen.

Voor de hennepkweek werd gebruikgemaakt van gestolen elektriciteit en water, aldus een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Het onderzoek loopt nog. Het is nog niet bekend of er al verdachten zijn aangehouden.

De politie ontdekte de hennepkwekerij door een binnengekomen melding. De wijkagenten van Graft, De Rijp en Schermereilanden, Sebas en Coen roepen hun Instagram-volgers daarom op om vooral melding bij de politie te blijven doen wanneer ze weet of vermoedens hebben van zo'n hennepplantage. "Aanpakken is doorpakken", aldus de wijkagenten.

Meldingen kunnen worden gedaan via het landelijke telefoonnummer (0900-8844) of via Misdaad Anoniem (0800-7000).