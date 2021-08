Oud-patiënten verzamelen herinneringen voor kinderen van gynaecoloog Eva, die ALS heeft

Jarenlang hielp Eva Groenewoud (38) in het ziekenhuis van Den Helder stellen met hun kinderwens, nu doen haar oud-patiënten iets voor haar terug. Ze delen hun herinneringen aan haar voor haar nog jonge kinderen en zamelen geld in voor Stichting ALS Nederland. Vorig jaar werd de gynaecoloog gediagnosticeerd met deze ongeneeslijke spierziekte.

In juni vorig jaar beviel Purdy van haar dochter Räven Ivey, de tweede naam betekent 'klimop' en staat symbool voor de weg die haar man en zij hadden afgelegd. Ondertussen was haar gynaecoloog toen al een paar maanden aan het kwakkelen met haar gezondheid.

Zeven jaar deden Purdy Gomes (29) en haar man Stephan uit Den Helder erover om zwanger te worden. In die tijd was gynaecoloog Eva Groenewoud hun steun en toeverlaat. "Ze was zoveel meer dan een dokter", vertelt Purdy. "Andere gynaecologen hebben ook goed geholpen, maar ik had iets met haar. Ze is zo bijzonder geweest voor ons gezin."

Maar er was een zorgwekkende reden voor Eva's afwezigheid. "In maart 2020 kreeg ik heel gekke trillingen in mijn benen", vertelt ze. "Vanuit het niets en ook 's nachts. Het bizarre toeval wil dat een vriendin van mij, Josine, drie jaar geleden is overleden aan de ziekte ALS en ik herkende deze signalen van haar verhalen. Het zal toch niet zo zijn dat ik net als Josine ALS heb, dacht ik nog. Mijn man Remco achtte de kans daarop heel klein, maar zei ook dat als ik me zorgen maakte, ik het moest laten uitzoeken. Dus dat deed ik."

Aanvankelijk werden de klachten van Eva toegewezen aan stress. "Vervolgens gingen we op vakantie en bleek ik ineens een klapvoet te hebben. Ik liep ook zo raar, vond mijn man. Daarop gingen we weer terug naar de neuroloog, en na onderzoek dachten ze dat het uitval van een zenuw in mijn been was. Dat was niet zo gek gedacht, maar op aandringen van mij is toch verder onderzoek gedaan bij specialisten van de ziekte ALS. Ze zagen wel nog meer afwijkingen, maar ook dat ik een hernia had. Daar ben ik aan geopereerd en vervolgens had ik nog het idee dat ik na revalidatie begin dit jaar wel weer aan het werk kon."

Rolstoelgebonden

Het leek beter te gaan, maar vanaf februari ging het toch weer juist veel minder. En daarmee werd het ook duidelijk dat het wel degelijk om ALS ging. "Inmiddels ben ik rolstoelgebonden."

ALS is een progressieve spierziekte waar alleen levensverlengende medicijnen voor bestaan, maar er is (vooralsnog) geen genezing mogelijk. Werken kan ze niet meer, maar wil ze eigenlijk ook niet meer. "Zelfs al kon ik werken, dan nog wil ik vooral tijd stoppen in wat belangrijk voor me is en dat zijn mijn zoontjes van 5 en 6 jaar. Ik heb er door mijn werk best vaak niet voor ze kunnen zijn en nu wil graag met hen de tijd doorbrengen die ik nog heb."

Dan breekt Eva aan de telefoon en wordt ze emotioneel. "Ik had ook nog zoveel mensen blij kunnen maken en had zo graag door willen gaan. Het glipt nu allemaal zo door je vingers heen. Een stuk identiteit valt tegelijkertijd ook van me weg. Als mensen me vroegen wat ik voor werk deed, zei ik niet dat ik werkte als gynaecoloog, maar dat ik gynaecoloog wás."

Tekst gaat verder onder de oproep van Eva om mee te doen aan de actie Geef alles voor ALS: