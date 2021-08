Genootschap strijdt tegen overbodig gebruik van het Engels: "Gebruik het of fnuik het"

"We strijden uit liefde voor de Nederlandse taal", zegt de voorzitter van het Ampzing Genootschap Joost Mulder in zijn huis aan de Spaarne. "Maar we doen het ook uit verbijstering over hoe snel we woorden prijsgeven voor nieuwkomers in onze taal."

Het genootschap gaat niet zo ver dat ze vinden dat ieder nieuw Engels woord een eigen Nederlandse vertaling moet krijgen, iets wat je wel ziet over de grens in België. "Wij zijn geen puristen en de taal hoeft ook niet volledig intact te blijven, maar het overbodig gebruik van Engelse woorden, daar zijn we wel tegen."