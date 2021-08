Het nieuwe clubtenue van Ajax zorgt voor een lange rij bij de Johan Cruijff Arena. Het gaat om het Europese shirt van de voetbalclub, dat is uitgevoerd in de rastakleuren groen, geel en rood.

Lange rij bij Ajax-shop voor nieuw clubtenue in rastakleuren

De nieuwe Bob Marley-kleding lijkt goed in de smaak te vallen. Wie online wilde bestellen kwam vanochtend vaak bedrogen uit: de webshop was kort na de lancering van de kledinglijn overbelast. "Ik stond op het punt het shirt aan te schaffen, maar toen bedacht ik me dat ik voor Feyenoord ben. Prachtig shirt dit!", aldus een Twitteraar.

Op een sweater staat boven het Ajax-logo een foto van Bob Marley met op de achterkant de songtekst van 'Three Little Birds'. Op de bijpassende voetbalschoenen prijken drie vogeltjes, een verwijzing naar de titel van het nummer. Ajax-fans zingen het al jaren massaal in het stadion.