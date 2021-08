Toch een trouwtaart voor gedupeerde van flatbrand dankzij hulpvaardige banketbakker

Het was een drama deze ochtend voor studente Willemien: ze was een van de gedupeerden van de brand aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam en mag sinds de brand haar woning niet meer in. In haar kamer liggen voor een paar honderd euro aan spullen voor de speciale gluten- en lactosevrije bruiloftstaart van haar zus, die morgen trouwt. Zelf bakken zat er daarom niet meer in, maar een hulpvaardige banketbakker gaat haar nu uit de brand helpen.

"Ik ben net terug van vakantie en had veel lactosevrije slagroom meegenomen. Ik had het suikerwerk al klaar voor de taart, maar nu zit ik met mijn handen in het haar", vertelde Willemien vanmorgen in tranen op NH Radio. Haar zus gaat morgen in Harderwijk trouwen en ze wilde haar blij maken met een gluten- en lactosevrije taart, want daar is ze allergisch voor. "Ik maak sinds mijn elfde taarten en ik had mijn zus beloofd dat ik voor haar de taart zou maken."

Reddende engel

Maar daar was reddende engel Waldo met zijn bakkerij 'Waldo Patisserie & Chocolade' in Amsterdam. Tijdens de radio-uitzending had hij goed nieuws voor de studente."Ik hoorde het verhaal en ik vind gewoon dat ik als banketbakker ervoor moet zorgen dat er een lekkere taart verschijnt op een bruiloft", zei Waldo. "Ik sta te popelen om te helpen en ervoor te zorgen dat er morgen een taart staat op de bruiloft van je zus. We gaan iets maken wat helemaal passend is, zodat iedereen blij is. "

Margriet kon na dit nieuws haar geluk niet op. "Wat ontzettend lief", zei ze dolenthousiast. "Wat moet je toch zonder lieve mensen in deze wereld. Het is fantastisch, heel fijn."

Margriet ging vanmiddag even kijken hoe het met het bakken ging bij Waldo: