Levensgrote koeien op het schildersdoek: "Je moet ze als het ware kunnen voelen en ruiken"

Philine woont en werkt in een oude stolpboerderij in Katwoude, te midden van vele boerderijen. Op haar erf en het weiland erbij heeft ze wat hobbydieren. "Maar daar hoef ik niets aan te verdienen. Dat is toch heel wat anders als je er je brood mee moet verdienen. Mensen denken vaak: leuk die koeien in het weiland, maar de praktijk is heel anders. Wist je dat een koe elk jaar een kalf moet krijgen omdat ze anders geen melk geeft? Ik wist dat niet. En dat de meeste kalfjes voor de slacht zijn." En die harde werkelijkheid heeft ze proberen vast te leggen op het doek: op het grote werk en een aantal kleinere werken en voorstudies van koeien en kalfjes.

Boekje met kennis

Het net geboren kalfje op het grote doek staat ver van de liggende moeder. "Na de geboorte worden moeder en kind direct van elkaar gescheiden", legt Philine uit, want anders komt de melkproductie in gevaar. Geen romantisch beeld dus, maar wel zo interessant dat Philine bij de expositie een boekje heeft gemaakt met al de kennis over koeien die ze het afgelopen jaar heeft opgedaan.

MILK van Philine van der Vegte is te zien van 25 augustus 2021 tot en met 9 januari 2022 in Waterlandsmuseum de Speeltoren.