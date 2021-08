OM eist in hoger beroep 13 jaar cel voor liquidatie Huizer spyshopmedewerker

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 13 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker. De 59-jarige Bakker werd op 9 september 2015 voor zijn woning aan het Rendier in Huizen in zijn auto doodgeschoten.

De verdachte komt uit Tiel en werd na een eerdere eis van 14 jaar cel in maart 2020 veroordeeld tot 13 jaar cel. Omdat hij naar eigen zeggen onschuldig is, ging hij in hoger beroep.

Een tweede verdachte werd in 2020 na een eis van 16 jaar tot 15 jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de liquidatie. Ook hij ging in hoger beroep, maar trok dat later in.

Hoewel 'ondanks uitvoerig en langdurig politieonderzoek' nooit duidelijk is geworden wie Bakker heeft doodgeschoten, staat volgens justitie vast dat ze beiden betrokken waren bij de liquidatie. Het OM baseert zich daarbij op 'ontsleutelde' berichten op de Canadese servers van Ennetcom.

Vergismoord

Justitie denkt dat Bakker in opdracht van Ridouan Taghi is geliquideerd. Hij zou hebben gedacht dat Bakker samenwerkte met de politie, waardoor een opslagplaats voor wapens, drugs en geld in Nieuwegein kon worden opgerold. Die aanname is volgens justitie onjuist geweest, waardoor 'de moord op het slachtoffer thuishoort in het trieste rijtje van zogenaamde vergismoorden', aldus het Openbaar Ministerie.