Beelden: politie doet inval bij Alkmaarse woning van motorbendekopstuk Frank L.

De politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning aan de Vijzelstraat in Alkmaar. Het gaat om het huis van Frank L. (41), een prominent lid van motorclub Hardliners en veroordeelde Hells Angel. Hij was thuis en is niet gearresteerd. De recherche doorzocht wel urenlang elke kamer van zijn woning.

Bekijk hier beelden van de huisdoorzoeking bij Frank L. - NH Nieuws

Volgens een politiewoordvoerder heeft het doorzoeken van de woning te maken met een lopend rechercheonderzoek, maar doen zij daar verder geen uitspraken over. Het is niet duidelijk of ze iets in de woning hebben gevonden. Mogelijk heeft de urenlange doorzoeking te maken met de afgelopen week in opspraak gekomen oprichter van de Hardliners, Lysander de R., die in de gevangenis zit. Hij zou vanuit het Justitieel Complex in Zaanstad nog steeds leiding geven aan de motorclub en door personeelsleden van de gevangenis worden gevreesd, schreef De Telegraaf.

Frank L. was jarenlang de rechthand van Lysander de R. bij motorbende Hells Angels. Frank L. werd in 2018, tegelijkertijd met Lysander de R. en Ricardo van der H., veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het deelnemen aan een criminele organisatie. Ook is Frank L. verantwoordelijk voor meerdere brandstichtingen rondom en beschietingen op een sporthal in Hoogwoud, afpersingen en handel in hennepstekken. In 2020 spande Frank L. een kort geding aan tegen de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Hij was het er niet mee eens dat hij in die periode geen activiteiten mocht ondernemen met de motorclub Hardliners. De rechter wees dit af.

Lysander De R. is na de publicatie over zijn vermeende schrikbewind in de bajes overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Hij zit daar nu op een extra beveiligde afdeling, aldus zijn advocaat Remco Kint tegen NH Nieuws vandaag. Kint zegt niets te weten over een doorzoeking bij medebendelid Frank L. De advocaat van Frank L., Christian Flokstra, zegt ook niets van een doorzoeking te weten en wil verder geen commentaar geven. Op de vraag of Frank L. nog lid is van MC Hardliners, moest hij erg hard lachen. Frank L. was gisteravond ogenschijnlijk alleen thuis: volgens buren deed hij zelf de deur open. Daarna betraden meerdere agenten en rechercheurs de woning en doorzochten die urenlang. Er werd in zijn schuur en jaszakken gezocht en bij kieren in het plafond van de gang. Aan de woning van Frank L. hing een beveiligingscamera die was afgeplakt.