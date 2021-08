Havenlicht Hoorn dit weekend zendlocatie voor internationaal zendevenement

De werf van Stichting Varend Erfgoed Hoorn verandert dit weekend in een zendlocatie, meldt mediapartner Weeff. Tijdens het International Lighthouse & Lightship Weekend proberen radiozendamateurs met zoveel mogelijk andere vuurtorens in contact te komen. Hiermee wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het behoud van nautisch erfgoed.

Al 25 jaar vindt dit evenement plaats, meestal in het derde weekend van augustus. Zo'n 500 vuurtorens uit 40 verschillende landen doen mee en dit jaar doet voor het eerst ook Hoorn mee.

Vanaf het havenlicht van Hoorn zal de Amersfoortse radiozendamateur Maurice Goossens (57) proberen contact te leggen met andere vuurtorens over de hele wereld. "Zendamateurs hebben iets met vuurtorens."

Het is een bijzondere gebeurtenis, volgens Goossens: "Wereldwijd is er erg veel animo om er op uit te trekken om bij vuurtorens een station op te bouwen en van daaruit verbindingen te maken met de rest van de wereld. Dit gebeurt via de korte golf die onderhevig is aan natuurverschijnselen. Je weet van tevoren dus nooit hoever je komt en met wie je verbinding maakt. Maar als de condities goed zijn, kun je een gesprek voeren met iemand in Australië."

Replica

Het Havenlicht van Hoorn, ook wel genoemd Grote Lantaarn, is een houten lichtopstand aan de Lantaarndijk op het Visserseiland. Het havenlicht komt uit 1642 en is neergezet bij de aanleg van de Oosterhaven. Hij werd met een grote kaars van licht voorzien. In 1968 werd de lichttoren gedemonteerd vanwege de slechte staat en in 1977 is een replica teruggeplaatst.