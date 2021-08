Na twee weken staan vanaf vandaag weer verkeerslichten op kruispunt Plein 1945

De tijdelijke verkeerslichten worden vandaag geïnstalleerd op het kruispunt in IJmuiden waar de Zeeweg overgaat in Plein 1945, en kruist met de Lange Nieuwstraat. Door een botsing, twee weken geleden, moest het verkeer het zonder de lichten zien te redden. In de loop van de dag moet de zogenaamde verkeersregelinstallatie (VRI) werken.