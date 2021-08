Brand in flat Amsterdam lijkt aangestoken, verband met Pride-vlaggen vermoed

De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand die vanochtend woedde in een flat aan de Krelis Louwenstraat is aangestoken. De voorgaande weken zijn er meerdere brandstichtingen geweest, waarbij onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand zijn gestoken. Daarom houdt de politie er rekening mee dat ook deze brand is aangestoken en in dat geval LGBTQ+-gerelateerd is.

Martin Damen

Huisvester DUWO stuurde eerder al een brief aan de bewoners over 'meerdere beschamende uitingen van intolerantie' in het wooncomplex. In de meeste gevallen ging het om het in brand steken van posters die waren opgehangen ter gelegenheid van de Pride. In een ander geval betrof het een fascistisch symbool dat op een deur werd aangebracht. Tekst loopt door onder foto

"We willen je graag laten weten dat we de voorvallen op het netvlies hebben, ze absoluut niet tolereren en proberen uit te vinden waar ze vandaan komen", aldus DUWO in de brief. "Verder willen we benadrukken dat we sancties zullen opleggen als we erachter komen dat een of meer bewoners zelf verantwoordelijk is/zijn voor genoemde uitingen." De brand brak vanochtend rond 05.30 uur uit op de achtste etage. Besloten werd het volledige gebouw te ontruimen, wat betekende dat zo'n 100 studenten en backpackers het pand moesten verlaten en - veelal in badjas en op slippers - werden opgevangen in een naastgelegen moskee. Vier mensen zijn wegens rookinhalatie overgebracht naar een ziekenhuis.

Lees ook Amsterdam Gezin gewond bij brand in flat Amsterdam, 100 bewoners uit bed gehaald