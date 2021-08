Woodstock blij met protestmars tegen regering: "Met z'n allen vuist maken"

Steef Molenaar, eigenaar van strandpaviljoen Woodstock in Bloemendaal aan Zee, is blij dat meer dan vierhonderd partijen uit de evenementenbranche morgen hun stem laten horen tijdens de protestmars Unmute Us in zes steden. De kritiek richt zich op 'de willekeur' in het coronabeleid van de regering. "Mensen worden bozer en bozer", zegt Molenaar op de radio bij Haarlem 105.

Steef hoopt dat morgenmiddag vanaf twee uur bij onder meer de RAI in Amsterdam vele sympathisanten hun stem laten horen. Volgens de organisatie is het de bedoeling dat 'iedereen die van evenementen houdt' in zes steden de stilte doorbreekt.

Wat Steef steekt, is 'de willekeur' die de regering aan de dag legt bij de bestrijding van het coronavirus. Zoals afgelopen week vaker te horen is geweest, valt de beslissing van het kabinet om de Formule 1 door te laten gaan bij veel mensen verkeerd. Dit terwijl meerdaagse festivals soms daags van tevoren zijn verboden vanwege de coronaregels.

Ook de eigenaar van Woodstock, waar pré-corona altijd veel strandfeesten werden georganiseerd, snapt er niets van dat 'het feestje van de prins' wel mag doorgaan, maar andere evenementen niet.

Melaatsenterrein

De horeacbranche lijkt wel een 'een melaatsenterrein' te zijn geworden, verbijt hij zich. "Je kan mij niet verkopen dat je drie dagen lang 70.000 mensen over de vloer mag hebben die juichen, sanitaire pisstops mogen maken, een patatje mogen gaan eten terwijl de gasten op mijn terras stokstijf op 1,5 meter op hun bips moeten blijven zitten. Ik snap 't niet meer."

Daarbij gaat het Steef en de organisatie van Unmute Us overigens niet om het afgelasten van de Formule 1. Het bekende gezicht van de Bloemendaalse strandtent zit zelfs op zondagmiddag 5 september op de tribune tijdens het race-evenement. Het gaat erom, zo meent de evenementenwereld, dat er één lijn moet worden getrokken en dat er ruimer moet worden omgesprongen met de leefregels voor de festivals en horeca.

Brood uit je mond

Wat Steef betreft komt de protestmars dan ook geen dag te vroeg. "Mensen worden bozer en bozer. We moeten met z'n allen een vuist maken tegen de Fabeltjeskrant uit Den Haag. We missen een echte leider in Den Haag. Het is allemaal willekeur. Voor ons is het ademhalen door een rietje onder water. We staan al dik twintig maanden droog. Ze trekken nog net niet het brood uit je mond."