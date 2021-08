GGD Hollands Noorden gaat niet met prikbussen vaccineren bij middelbare scholen

GGD Hollands Noorden gaat geen prikbussen inzetten voor het voortgezet onderwijs. In de regio gaat het gerucht rond dat de GGD met ingang van het nieuwe schooljaar met prikbussen bij middelbare scholen gaat staan. Volgens Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden, is dit onjuist. “Er worden géén corona-prikbussen ingezet voor het voortgezet onderwijs.”

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]