Gerda zwemt van Enkhuizen naar Urk: "Het geeft zoveel voldoening als je het haalt"

De Oostwoudse Gerda Holla zwemt vandaag het IJsselmeer over. Ze is vanmorgen om half acht gestart in Enkhuizen en hoopt na 22 kilometer zwemmen aan te komen in Urk.

De afgelopen maanden heeft ze veel getraind voor deze uitdaging. "Veel trainen, veel zwemmen en ik ben drie weken terug al van Den Oever naar Medemblik gezwommen, dat is 20 kilometer", vertelt ze vanmorgen voor haar start op NH Radio.

Gerda houdt ervan lange afstanden te zwemmen en gaat graag de uitdaging aan. Wel is ze wat zenuwachtig vanmorgen. "Als ik dan iets groots ga doen, dan schiet mijn lichaam in de stress", vertelt ze. Maar ze weet ook dat het uiteindelijk goed komt. "Het staat mijn prestatie niet in de weg."

Speciale sportvoeding

De hele dag wordt Gerda begeleid door een boot. De crew op het schip houdt haar in de gaten en voorziet haar ook van eten. "Ieder half uur eet en drink ik. Een gelletje, dat is speciale sportvoeding. Het is niet echt lekker, maar daar kun je de hele dag op gaan."

Na 22 kilometer zwemmen, verwacht Gerda ergens tussen half vier en half vijf aan te komen in Urk. "Dus dat is tussen de acht en negen uur zwemmen."