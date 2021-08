LIVE NH Sport met Telstar - Roda JC en Excelsior - FC Volendam

Telstar voetbalde in de eerste twee duels twee punten bij elkaar. Dat zorgt voor tevredenheid, want FC Emmen (1-1) en NAC Breda (2-2) zijn op papier niet de minste tegenstanders. Of er tegen Roda JC méér in zit, moet blijken. Erik-Jan Brinkman doet verslag vanuit Velsen-Zuid waar om 20.00 uur wordt afgetrapt.

Tekst gaat hieronder verder.