Buurt ruziet om nachtelijke kerkklok: "Ik word zelfs bedreigd"

De gemoederen in de Zaanse wijk 't Kalf lopen hoog op over de kerkklok die 's nachts is uitgezet. Sinds april van dit jaar is klok van de Magdalenakerk tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends niet meer te horen. Enkele bewoners hebben hier bij de gemeente om gevraagd en het werd direct toegewezen. Veel omwonenden zijn woedend dat hun vertrouwde klokgeluid niet meer klinkt en dat dit zonder enig overleg is gebeurd.

Franck Hakkert woont sinds vier jaar op een woonboot vlak bij de kerk. "Ik heb echt geprobeerd om met het geluid te leven, maar ik slaap er gewoon niet van. Het klinkt in de nacht heel erg hard en het is elk uur en half uur. Overdag vind ik het geluid prachtig." Hakkert vroeg de gemeente Zaanstad hoe dat zat met de geluidsnormen en kreeg tot zijn eigen verbazing te horen dat ze het in orde zouden maken en de kerkklok zouden stilzetten. "Ik heb toen gevraagd: 'Kan dat zomaar? Moet het niet in overleg met de buurt?' Nee, dat was niet nodig, kreeg ik te horen." Niet iedereen was het eens met het 's nachts uitzetten van de kerkklok:

Bij Milo Oehler, die naast de kerk woont, geeft het geluid van de kerkklok juist een rustgevend, vertrouwd gevoel. "Als ik het zes uur hoor slaan, weet ik dat het tijd is om op te staan. Heel fijn." Hij vond het merkwaardig dat zonder enige ruchtbaarheid het stilzetten van de klok een feit was. Hij informeerde bij de gemeente Zaanstad naar formele bewijzen van het besluit. "Er was helemaal niets. Geen onderzoek, geen overlegverslagen. De gemeente had iemand langs gestuurd en de klokken uitgezet." Verzoek om aan te zetten Oehler liet het er niet bij zitten, zocht contact met de gemeente en kreeg te horen dat er geen informatie beschikbaar was. "Toen heb ik maar het verzoek gedaan om de klok weer aan te zetten." Aan Oehler werd verteld dat als hij genoeg medestanders zou hebben, de klok weer aangezet zou worden. "Ik heb inmiddels via Facebook al zeker 30 mensen zover kregen dat ze een mailtje sturen naar de gemeente."

Franck Hakkert is blij met het resultaat, maar niet met hoe het tot stand is gekomen. "Er had met de buurt over gesproken moeten worden, want nu zijn mensen heel erg boos op mij." Op Facebook zijn zelfs ernstige bedreigingen geuit. Hakkert: "Zo van: 'We laten je woonboot zinken'. Dat kan toch niet? En mensen die het met me eens zijn, durven dat nu niet meer te zeggen." Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad laat weten dat de kerkklok toch 's nachts weer mag klinken. Ook gaat de gemeente in gesprek met de bewoners vanwege de ontstane spanningen.