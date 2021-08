Heel Medemblik kent hond Happy uit Schagen, toch is hij na drie weken nog spoorloos

In de gemeente Medemblik hangen duizenden posters met de foto van de vermiste hond Happy. Ze zijn opgehangen door Honden Zoekgroep Hoorn, die gespecialiseerd is in het terugvinden van vermiste honden. De hond uit Schagen verdween drie weken geleden bij zijn logeeradres in Opperdoes. Sindsdien wordt alles uit de kast gehaald om Happy terug te vinden.

De Honden Zoekgroep Hoorn eo. zoekt in Medemblik naar Happy. - Beeld: Claudio Blok / NH Nieuws.

Waar is Happy toch gebleven? Sinds de achtjarige hond in een onbewaakt ogenblik de deur uitliep bij zijn logeeradres, ontbreekt ieder spoor. "Wij waren zelf op vakantie in Italië", vertelt eigenaar Claudio Blok uit Schagen. "Twee van mijn oudste kinderen waren thuis en die zijn meteen gaan zoeken. Vrienden uit Opperdoes zijn gaan zoeken en die hebben Honden Zoekgroep Hoorn ingeschakeld." Inmiddels gaat de foto van Happy rond door heel Medemblik. Er is een advertentie op Facebook ("bij 90.000 mensen is die 140.000 keer getoond") en er zijn flyers en posters. "Ik denk dat er drie à vierduizend posters hangen aan lantaarnpalen en we hebben mensen aangesproken om te vragen of ze een hondje hebben gezien", vertelt Blok. "Dan krijgen we vaak te horen: 'bedoel je Happy?' Mensen kennen Happy inmiddels."

Waar is Happy? - NH Nieuws

Honden Zoekgroep Hoorn zoekt sinds 26 juli met speurhonden. Sinds de oprichting in 2016 vond de West-Friese zoekgroep meer dan honderd vermiste honden terug. Ook in de zoektocht naar Happy komt er af en toe een zogenoemde zichtmelding binnen. Dan hebben voorbijgangers mogelijk een glimp van het hondje opgevangen. Met een drone Daarom werd vandaag gezocht bij het Brakepad in Medemblik. Zonder speurhond, want die werd gisteren al aan het werk gezet. "Er komt zo een drone", vertelt Marion Bakker van de hondenzoekgroep. "Die gaat over de landerijen vliegen. Het is zo groot en zo ruim, dat is voor ons heel moeilijk. Hopelijk zien we wat met de drone." De dronepiloot houdt het apparaat op zo'n vier meter hoogte. Dan zou het hondje moeten opvallen, maar ook daar wordt Happy vandaag niet gevonden. "Volgende week komen er borden aan de lantaarnpalen, zo hopen we dat het opvalt bij mensen die over de provinciale weg rijden", zegt Claudio.

Quote "Ik zou zo graag voor mijn dochter een antwoord willen hebben. Hetzij positief, hetzij negatief" Claudio Blok

Happy is het hondje van de 18-jarige Domenica, de dochter van Claudio. "Ik zou zo graag voor mijn dochter een antwoord willen hebben. Hetzij positief, hetzij negatief." De familie Blok houdt er rekening mee dat Happy niet meer in leven is. Maar Claudio denkt ook aan een ander scenario. "Hij kan ook meegenomen zijn, want we hebben zichtmeldingen gehad in de haven. Daar varen bootjes met toeristen en het kan zijn dat die zo'n klein, zielig hondje hebben meegenomen." Happy is gechipt en als vermist opgegeven, vertelt Claudio. Hij blijft hoop houden dat Happy straks weer thuiskomt en roept mensen op om te blijven uitkijken naar het bruin-witte keeshondje. "De hotspots zijn de haven van Medemblik, de molen van Medemblik, het Brakepad en bij het Kagerbos in Wervershoof zou hij ook gezien zijn."

Lees ook Play West-Friesland Steunactie voor Hondenzoekgroep Hoorn na heldhaftige zoektocht hond Ricky

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]