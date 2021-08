Lammers reed twee keer de GP van Zandvoort: "'Thuis-Grand Prix' is het moeilijkst"

Het Zandvoorts Museum staat de komende maanden, hoe kan het ook anders met de aankomende Grand Prix in het dorp, in het teken van de autosport. Vanaf dit weekend is er een grote expositie te bezoeken, die helemaal in het teken staat van de racecarrière van voormalig autocoureur én Zandvoorter Jan Lammers.

Lammers komt de expositie donderdagmiddag voor het eerst met eigen ogen bekijken. Hoewel het museum bij hem in het dorp is, is hij toch even met de auto gekomen. "Ik heb een wat volle agenda, dus moest toch de auto pakken." Tegenwoordig trapt de Zandvoorter, die dit jaar 65 jaar is geworden, het gaspedaal niet zo stevig meer in. "Ik heb een hele fijne auto en rijd als een gezellig oud vrouwtje in de rondte", lacht hij.

Expositie 'Jan Lammers, een leven met 300 km/u' in het Zandvoorts Museum - NH Nieuws

De zalen van het Zandvoorts Museum hangen vol met grote foto's van Lammers, al dan niet in actie. Die kunnen worden gekocht, de opbrengst daarvan gaat naar de Brandwondenstichting. Een stichting waar de Zandvoorter veel bewondering voor heeft, want hij heeft in zijn sport met eigen ogen gezien wat de verwoestende effecten van de vlammen kunnen zijn op een lichaam. Naast de foto's staan er vitrines gevuld met miniatuurversies van racewagens waar de Zandvoorter tijdens zijn lange carrière in heeft gereden.

In gesprek met de aanwezige pers vertelt hij veel over de levenslessen die hij de afgelopen jaren leerde. "Gebruik degene die je bekritiseert niet als leermeester." En 'rust' noemt hij vaak. "Probeer altijd de rust te bewaren als je in tumult terecht komt, dat is de kunst. Mensen zeggen altijd dat ik wel gestresst zal zijn vanwege de komst van de Dutch Grand Prix. Nou, compleet niet." Los Angeles Die levenslessen kreeg hij mee van bijvoorbeeld zijn grote leermeester en ontdekker Rob Slotemaker, maar hij leerde ze ook tijdens de periode dat hij in Los Angeles woonde. Door het tijdsverschil met Nederland was er minder contact, er waren geen social media, de dagen waren 'relaxt'. "Ik werd daar veel minder geleefd, dus leefde ik zelf veel meer. Je gaat lezen en zoekt meer de diepzinnigheid." Voor de voormalig autocoureur draait het leven om meer dan alleen 'verbrand rubber en een hoop herrie.' Aan de Amerikaanse westkust bereikte hij ook zijn hoogtepunt tijdens zijn periode binnen de Formule 1. "Ik had daar de vierde kwalificatiepositie op Long Beach, maar ik moet zeggen dat de Grand Prix van Monaco in 1980 ook een hele mooie race was." Het erepodium haalde hij nooit binnen de koningsklasse, maar dat lag eerder aan de beperkingen van de wagens dan aan het talent van de Zandvoortse coureur.

Zandvoort en Max Lammers is sportief directeur van de Dutch Grand Prix en kijkt enorm uit naar het eerste weekend van september. Het zal voor Max zeker geen 'walk in the park' worden, denkt hij. "De thuis-Grands Prix zijn het moeilijkst." Zelf reed hij twee keer de Grand Prix van Zandvoort en legt uit dat er voor de coureurs dan juist veel meer druk bij komt kijken, van de media en van het publiek. "Kijk naar Perez: de Grand Prix van Mexico is het zwaarst voor hem." Sowieso gaat het er straks heel anders aan toe op het Zandvoortse circuit dan bijvoorbeeld in de jaren 80. Verstappen zal zo veel mogelijk worden afgeschermd van prikkels van buitenaf, veel tijd voor interviews zal hij niet hebben. "Maar ik was vogelvrij, iedereen sprong over elkaar heen en gooide een microfoon voor je neus. Je was blij als je 's avonds nog op tijd naar bed kon. En als je eenmaal lag, dan ging je hoofd nog als een centrifuge tekeer." Lammers blikt terug op een prachtige carrière en voelt zich een bevoorrecht mens. Toch heeft hij stiekem nog wel een wens. "Ik verwacht niet dat ik op mijn leeftijd nog in de huidige racewagens zal komen te zitten, maar dat zou ik echt leuk vinden. Dan zou je een hele mooie vergelijking kunnen maken met de auto's uit mijn tijd, toen het allemaal nog een stuk spartaanser was."