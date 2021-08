Raadsleden Alkmaar verdeeld over oproep college om Keti Koti tot feestdag uit te roepen

De Alkmaarse gemeenteraad is verdeeld over de oproep van het college van burgemeester en wethouders aan de Tweede Kamer om Keti Koti op 1 juli uit te roepen tot nationale feestdag. Tijdens Keti Koti wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. VVD en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het persbericht dat vandaag naar buiten werd gebracht .

Postma vindt de manier waarop het proces is verlopen 'ondemocratisch', mede door de timing van het persbericht. "Dat wordt er nu gauw even tijdens het reces uitgestuurd." Hij vervolgt: "Wij vinden democratische processen heel belangrijk en wensen hierbij niet gepasseerd te worden. Als het zo gaat, hoeven mensen niet meer te stemmen."

"Het college kan zeggen: wij maken een persbericht en roepen op tot een feestdag. Maar als je dat namens Alkmaar wilt doen, moet je mijns inziens ook bij de gemeenteraad informeren of ze het daarmee eens zijn of niet", vertelt Peetoom. "Ze kunnen het officieel misschien namens het college doen, maar of het handig is, is een tweede."

De twee fracties willen onder meer weten of het college het met hen eens is 'dat het beter zou zijn een dergelijk belangrijk onderwerp eerst met de gemeenteraad te bespreken, alvorens met een persbericht te komen' en hoe het 'persbericht zich verhoudt met de brede stadsgesprekken die het college zou voeren om erachter te komen welk gevoel hierover leeft onder de Alkmaarse bevolking'. Daarbij willen ze ook weten waarom het college pleit voor een feestdag in plaats van een herdenking.

Arie Epskamp, raadslid van de SeniorenPartij Alkmaar, sluit zich bij Peetoom en Postma aan en heeft de kwestie op de agenda van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad (het presidium) laten plaatsen. Volgens hem had de burgemeester de plannen van het college bekend moeten maken aan de gemeenteraad. "Maar deze coördinatie heeft kennelijk niet plaatsgevonden", zegt hij.

'Oproep van het college is een logische stap'

PvdA-fractievoorzitter David Rubio Borrajo vroeg eind juni in de raadscommissie aan de burgemeester of Alkmaar zich bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht kon aansluiten in de oproep aan de Tweede Kamer om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. "Deze oproep aan de Tweede Kamer is een logisch vervolg op de vraag die ik destijds gesteld heb. Op dat moment was er niemand die ertegenin ging", vertelt hij.

Rubio Borrajo vervolgt: "Ik verbaas me enigszins over de handelswijze van de collega's van de VVD en het CDA. Maar aan de andere kant: het is natuurlijk hun goed recht om te vragen wat de beargumentatie is bij de handelswijze van het college. Maar dat antwoord kan ik denk ik wel al invullen."

Bastiaan de Leeuw van GroenLinks vindt de inhoudelijke procedure "het minst interessant". "Als je kijkt naar de samenleving, is het heel logisch dat er dingen veranderen en dat een dag als deze als feestdag kan worden aangemerkt. Ik denk dat het college in dit geval heel goed aanvoelt hoe dat werkt. Het is tijd om ons daar achter te scharen."

De schriftelijke vragen van het CDA en de VVD moeten binnen zes weken beantwoord worden door het college van burgemeester en wethouders.