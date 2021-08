Agente op vakantie loopt gezochte crimineel tegen het lijf in bar Torremolinos

Een agente van de Haarlemse politie, genietend van haar vakantie, heeft deze week in een barretje in Torremolinos de vangst van haar leven gedaan. Het is daarbij bijna onvoorstelbaar hoeveel toeval heeft meegespeeld: ze ontmoette in het feestgedruis rond 1.00 uur 's nachts een Haarlemse crimineel, die ze herkende als de man die werd gezocht wegens een steekpartij. Dat schrijft de Spaanse krant SUR.

De politievrouw schakelde de Guardia Civil in en de voortvluchtige zit nu in een Spaanse cel. De Haarlemse politie bevestigt tegen NH Nieuws het verhaal in de Spaanse krant. Een woordvoerder zegt dat de agente eerst de Haarlemse recherche belde en vroeg of de 24-jarige nog 'gezocht stond'. Toen dat zo bleek, gingen alle registers open. Nu wacht de Haarlemmer in de cel op overlevering aan Nederland.

Het gaat om de verdachte die in juni is aangehouden in de Haarlemse Klarenbeekstraat. Hij zou daar een man zonder woon- of verblijfplaats met een mes hebben geraakt in een oksel en er zouden een of meerdere slagaders zijn geraakt. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Later sloot burgemeester Jos Wienen de woning waar de twee vandaan kwamen te sluiten vanwege de handel in harddrugs.

Aanpappen

Maar hoe kan het dat de 24-jarige in juni is opgepakt en in augustus lekker aan een barretje in Torremolinos zit aan te pappen met een Nederlandse agente? Volgens de politiewoordvoerder heeft de rechter-commissaris in Haarlem de verdachte na een tijdje vrijgelaten onder voorwaarden, in afwachting van zijn rechtszaak. Vanmiddag was niet te achterhalen wat die voorwaarden waren.

Het Openbaar Ministerie ging tegen die vrijlating in beroep en kreeg gelijk, maar toen de politie de 24-jarige weer op ging halen, was deze allang gevlogen. Onduidelijk is dus of hij daarmee de voorwaarden had geschonden en was gevlucht. Meteen werd er een internationaal opsporingsbevel naar hem opgesteld, met in het achterhoofd het sluimerende vermoeden dat deze vogel weleens voorgoed gevlogen kon zijn.

Mooi verhaal

Tot een agente van de politie Kennemerland dus besloot om precies op die vakantieavond, op dat tijdstip, díe bar in Torremolinos binnen te stappen en aan te pappen met de 24-jarige voortvluchtige Haarlemmer. "Ja, het is een mooi verhaal", zegt ook een woordvoerder van de politie, die niet onder stoelen of banken steekt hoe trots hij is op zijn collega. "We gaan haar zeker nog in het zonnetje zetten."