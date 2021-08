Twee Hilversummers (18, 19) langer vast voor fatale mishandeling op Mallorca

In het onderzoek naar de vechtpartijen op Mallorca zit ook nog een derde verdachte vast. Het gaat hierbij ook om een man uit Hilversum. De 18-jarige wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het geweld waar Carlo Heuvelman door om het leven kwam. Hij werd vorige week opgepakt. Afgelopen maandag besloot de rechter-commisaris al dat hij voorlopig twee weken blijft vastzitten in voorarrest.

De twee Hilversummers, S. B. en H. B., worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de fatale mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman . De man uit Waddinxveen overleed een paar dagen later na de mishandeling aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Drie van de vijf hielden daar lichte verwondingen aan over, een van hen raakte bewusteloos en de 27-jarige Carlo Heuvelman belandde in het ziekenhuis. Daar overleed hij een paar dagen later. De man zou door een van de daders tegen zijn hoofd zijn geschopt. Volgens de lokale politie hadden de daders al urenlang opstootjes veroorzaakt. Voor de fatale mishandeling, zou ook een ander slachtoffer zijn mishandeld op de boulevard.

Het onderzoek naar de mishandelingen op Mallorca is nog steeds in volle gang, meldde het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. Inmiddels zijn er al 30 verklaringen afgelegd over wat er zich allemaal op de boulevard heeft afgespeeld. Ook hebben deze getuigen nieuwe beelden gegeven aan het OM, die moeten helpen in het onderzoek.

Het OM zegt te verwachten dat er de komende tijd nog meer verdachten in het onderzoek worden opgepakt. Eerder was al duidelijk dat de vriendengroep die voor de mishandelingen verantwoordelijk zou zijn uit 't Gooi afkomstig is.